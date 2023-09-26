Tanyeli: Reçetelerdeki bir iğne 11 bin lira

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"KENDİNİZİ BIRAKIRSANIZ MÜCADELEDE ZAYIF KALIRSINIZ"

İnsanların inancına diline dinine edebine karışma. Sadece hayata karış, yaşıyorsun halen nefes alıyorsun şanslısın, teslim etmeden önce nefesini hakka girmeden, çal çene zihninin ve susmayan her şeyi bildiğini sanan çenenin seni nerelere sürüklediğini idrak et. Kabul etmek gelen davetsiz misafirden çok daha güçlü yapıyor bizi buna inanın. Hastalık psikolojisi ve duygusu ile kendinizi bırakırsanız mücadele de zayıf kalırsınız. Başta kabullenmek misafirin mesajını algılamak önemli ve kaç nefesimiz var bunu yüce yaradan bilir. Nefes aldığımız sürece kalkıp bütüne ve bizlere hayırlı olan şeyler için yola koyulmak gerekir. Bazı günler küçücük bir şey çok büyük şifa getirir. Allah kainatı yaratmış içinde bildiğimiz bilmediğimiz inançlar rengarenk insanlar sevgiyle kabul et.