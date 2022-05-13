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Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı

Antalya’da tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grubun sokak ortasındaki taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Tapu kavgasında sopalar konuştu: 10 yaralı
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İHA

Kavga, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre , bir binanın tapusu yüzünden anlaşmazlığa düşen iki grup arasında önce tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Taş ve sopaların konuştuğu kavgada 10’a yakın kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

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