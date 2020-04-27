tarhana çorbası tarifi

Hastalara şifa olan Tarhana çorbasını sevmeyen oldukça azdır. Çok faydalı ve pratik bir çorba çeşididir. Doğal antibiyotik ve enerji verir. Çorba olarak ne pişireyim diye kararsız kaldıysanız işte size lezzetli Tarhana Çorbası. Şimdiden afiyetler olsun efendim.

Tarhana Çorbası Malzemeler:

3 yemek kaşığı ev tarhanası

1 yemek kaşığı nane

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kırmızı pul biber

Tuz

Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?