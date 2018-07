Türk ve Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalar dünyanın en önemli tarihçileri arasında yer alan Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının ikinci yıl dönümünde anılıyor.

Twitter’da #Halilİnalcık etiketiyle on binlerce paylaşım yapıldı. Siyasetçiler, iş dünyasından isimler, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu pek çok tanınmış isim yaptıkları paylaşımlarla Prof. Dr. Halil İnalcık’ı bir kez daha saygı ve özlemle anıyor.

Habertürk'ten Fırat Tur'un aktardığına göre, “Tarihçilerin kutbu” olarak bilinen İnalcık, siyasetin farklı kesimlerini de bir araya getirdi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti’nin önde gelen isimleri bugün twitter’dan attıkları mesajlarla ünlü tarihçiyi saygıyla andı. İşte o mesajlardan bazıları…

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Türk tarihinde yaptığı akademik çalışmalarla gelecek nesillere ışık tutan #Halilİnalcık'ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum.



* Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Değerli hocamız, büyük tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ı vefatının yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:

Türk tarihinde çığır açan akademik çalışmalara imza atan değerli hocamız, merhum #Halilİnalcık’ı vefatının yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum.

* AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Öznur Çalık:

Kendisi bir ilim hazinesi olan, eserleriyle bizleri tarihimizin derinliklerine götüren, tarihçilerin kutbu saygıdeğer Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.

* MHP Genel Başkanı Yardımcısı Deniz Depboylu:

Türklerin övünecek tarihleri vardır.Ancak tarih bilirseniz ; ozaman ‘Ne mutlu Türk’üm!’ sloganının manası olur ...’ eseriyle Osmanlı ve Türk tarihine ışık tutan,tarihçilerin kutbu Prof.Dr.Halil inalcık’ı vefatının 2.yıl dönümünde saygılarla anıyorum.

* CHP Milletvekili Mahmut Tanal:

Atatürkçü olmak dindar olmaya engel değildir.Atatürk dini kaldırdı propagandası sadece bir siyasi araçtır,gerçek değildir.Camiye gitmeyene kafir,zındık,kominist denmez;camiye devam edene de yobaz diye hakaret edilemez.” Vefatının 2.yıldönümünde #Halilİnalcık’ı saygıyla anıyorum

* İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ:

Ölümünün 2. yılında, hocaların hocası, "Tarihçilerin Kutbu" Halil İnalcık’ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

TÜRK OSMANLI TARİHİNİ DÜNYAYA ANLATTI

1916 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kırım Türkü Halil İnalcık, 1924 yılında Ankara'ya yerleşti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Bölümü’nü bitirdi. 1942 yılında Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı doktora tezini verdi. Uzun yıllar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Osmanlı ve Avrupa tarihi üzerine dersler verdi. 1947'de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi. 1952'te Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği teziyle profesörlük unvanı aldı. Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler verdi. 1972 Ankara Üniversitesi’nden emekli oldu. Chicago Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. 1973 yılında kitabı The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600 yayımlandı.

İnalcık, Osmanlı/Türk tarihi araştırmalarının en üst düzeyde paylaşılıp tartışılması için “International Association for Social and Economic History of Turkey” adıyla uluslararası bir birlik kurdu. Çok sayıda uluslar arası kongrenin toplanmasını sağladı. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Tarih Bölümü’nü kurdu, 23 yıl boyunca yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ders verdi.

2003 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Halil İnalcık Center for Ottoman Studies adlı bir merkez kurdu. Osmanlı Türkçesi, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça ve İtalyanca biliyordu. İnalcık, Cambridge'de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin bilim adamı arasında gösterildi. Prof. Dr. Halil İnalcık 25 Temmuz 2016’da, 100 yaşında Ankara’da vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ