Tarihi 300’lü yıllara dayanan mahalledeki oyma mağaraların turizme kazandırılması isteği

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Keşlik Mahallesi, halk arasında ‘Küçük Göreme’ olarak biliniyor.

Bölgede 300’lü yıllara ait çok sayıda kayadan oyma mağaralar turizme kazandırılmayı bekliyor.

İslamiyet’ten önce Hristiyanların yaşadığı Bizans ve Roma baskılarından kaçarak kendilerini korudukları ‘katakom’ isimli çok sayıda oluşum, doğa tutkunlarını bekliyor.

Oyma mağaraların çoğunda yer altı şehri olduğu belirtilirken, bölge halkı da bu yapıların turizme kazandırılmasını istiyor.

Keşlik Mahallesi’nde yaşayan Yiğit Metin, mahallelerinin tarihinin 300'lü yıllara kadar dayandığını belirterek, “Bizanslıların ve Romalıların baskılarından kaçarak İslamiyet’ten önce Hristiyanların yaşadığı bu katakom dedikleri kaya yapılar burada. İçeride bir yer altı şehrimiz var. Halk arasında ‘Kestel’ adı verilmiş olan yer altı şehrine girdiğimizde bizi bir merdiven karşılıyor. İçeride koridorlar ve farklı farklı odalar bulunmakta. Aşağı doğru indiğimizde havalandırma delikleri ve geniş bir yol mevcut. Zaten Kapadokya'nın doğu girişi burada. Yüzlerce insan yaşamış, içeride sığınmışlar. İçeride selden kaynaklı olarak oluşan engeller ve havalandırmaların kapanmasından dolayı çok ileriye gidilmesi mümkün değil” diye konuştu.

"BURASI KAPADOKYA’NIN BİR PARÇASI"

Bölgenin, 'Küçük Göreme' olarak adlandırıldığına da dikkat çeken Metin, “Burası zaten Kapadokya'nın minyatür hali olarak biliniyor. Sadece buradan ibaret değil; geniş bir alan mevcut. Camimiz, tarihi bir cami ve insanlar tarafından burası çok merak edilen ve dikkat çeken bir yer. Biz elimizden geldiği kadar burayı tanıtıyoruz fakat yetkililerden burayla ilgilenip turizme açılmasını talep ediyoruz. Elimizden geldiği kadar gezdiriyor, rehberlik yapıyoruz, tanıtıyoruz fakat insanlar daha da ilerisini merak ediyorlar. Burası Göreme’ye benziyor. Mahallemiz de 'Minyatür Göreme' olarak da biliniyor. Kapadokya'nın bir parçası burası. Zaten doğanın bir harikasıdır. Yetkililerden burayı araştırıp, daha da ilerisine gidilip, buranın büyük bir yer ve tarihi bir mucize olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"İÇERİSİ ÇOK BÜYÜK"

Mahallede yaşayan Kemal Taş (85) ise “Biz bu yer altı şehrinde yaklaşık 500 metre ileri gittik. Daha önce sel dolmuş, hava deliklerinden dolmuş. Bir daha da aşağı gidemedik. Yer altı şehrinin içerisinde birkaç tane oda var. İçeriden kapanan büyük bir taş var. O taşı kapattığın zaman dışarıdan açılmıyor. Sadece içeriden açılıyor. Ben 17-18 yaşlarında buraya girdim. İçerisi çok büyük. Hava delikleri var, hava deliklerini de sel doldurmuş, oradan yürüyemedik. Bakım yapılmasını istiyoruz” dedi.