Kütahya'da, Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, Kütahya'da bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

ARAÇLARINDA YAPILAN ARAMADA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre Güven Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi tarihi eser ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Zanlıların araçlarındaki aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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