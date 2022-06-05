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Tarihi rekor! Rolland Garros'da şampiyon belli oldu! Rafael Nadal kaç Grand Slam kazandı?

Tüm dünyanın heyecan içinde beklediği sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) gerçekleştirildi. İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya geldi. İşte, Roland Garros tek erkekler finalinin ayrıntıları...

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    Tarihi rekor! Rolland Garros'da şampiyon belli oldu! Rafael Nadal kaç Grand Slam kazandı?

    Paris'te düzenlenen turnuvada, 5 numaralı seribaşı Nadal, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. Sırp rakibi Novak Djokovic'i 3-1 mağlup eden Nadal, yarı finalde 1-0 önde olduğu mücadelede rakibi Alexander Zverevi'nin sakatlanarak maçtan çekilmesi sonrasında finale çıktı. 23 yaşındaki Norveçli genç tenisçi ise ilk kez grand slam turnuvasında final heyecanı yaşadı. İşte final karşılaşmasının detayları ve tarihi rekora ilişkin merak edilenler...

     
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    Tarihi rekor! Rolland Garros'da şampiyon belli oldu! Rafael Nadal kaç Grand Slam kazandı?

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

    2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta şampiyonluğu kazandı.

    Fransa Açık'ta 14. şampiyon olan İspanyol raket, bu son başarısıyla da toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

    KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ!

    Avustralya Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden Nadal, Fransa Açık'taki zaferiyle de toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve en yakın rakipleriyle arasındaki farkı ikiye çıkardı.
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    Tarihi rekor! Rolland Garros'da şampiyon belli oldu! Rafael Nadal kaç Grand Slam kazandı?

    Fransa Açık'ta 14 şampiyonluğa sahip olan Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

    Genel sıralamaya bakıldığında, Steffi Graff ile birlikte en çok grand slam kazanan 3. sporcu olan Nadal 24 şampiyonlukla Margaret Court'un birinci olduğu listede, Serena Williams 23 zaferle ikinci, Steffi Graff 22 kupayla üçüncü sırada yer alıyor.

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