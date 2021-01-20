Operasyonla ele geçirildi! Tam 2000 yıllık! 0:00 / 0:00

AA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarihi eserin, Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli Mahallesi'nde satışının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eserin taşındığı aracı belirleyerek Plaka Tanıma Sistemi ile takip etti.

ROMA DÖNEMİNE AİT 2000 YILLIK

AA'da yer alan habere göre Gökçeyurt Mahallesi sınırında durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik, kartona sarılı halde bulundu.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan Ö.B, E.K, E.U. ve Z.C gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Mozaik, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.