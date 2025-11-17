Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tarihi yayın: HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması - Futbol Haberleri

        Tarihi yayın: HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması

        Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis soruşturması, HT Spor'da bu akşam 22.00'de yayınlanacak özel programında kapsamlı biçimde ele alınacak. Hakemler ve futbolcuların ardından sürecin üçüncü dalgasında kimlerin gündeme gelebileceği ve soruşturmanın Türk futbolunu tamamen bahisten arındırıp arındıramayacağı tartışılacak. Programda gazeteciler, avukatlar, yöneticiler, eski hakemler, menajerler ve bahis uzmanları yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 09:41 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi yayın: HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk futbolu bahis soruşturmasıyla çalkalanıyor, bu soruşturmanın perde arkası HT Spor'da tarihi bir yayınla masaya yatırılıyor…

        Hakemler ve futbolcuların ardından bizi neler bekliyor?

        Üçüncü dalgada sırada kimler var?

        Bu soruşturmanın sonucunda Türk futbolu bahisten temizlenebilir mi?

        Deneyimli gazeteciler, avukatlar, yöneticiler, eski hakemler, menajerler, bahis sektörünün uzmanları ve daha fazlası...

        HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk ve HT Spor Spikeri Bahar Özmen'in moderatörlüğündeki bu tarihi yayın bu akşam saat 22.00'de HT Spor ekranlarında...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor