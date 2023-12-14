Haberler Magazin Tarık Emir Tekin'den Afra Saraçoğlu açıklaması: Aşk yaşamadık - Magazin haberleri

Tarık Emir Tekin: Afra ile aşk yaşamadık Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz yıl uzun süre aşk yaşadığı Sofia Katc ile birlikteliğini sonlandıran ve ayrılığın ardından "Aşk acısı çekiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Şu aralar adı Afra Saraçoğlu ile anılan Tekin, konuyla ilgili iddialara açıklama getirdi Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şevval Sam'ın emekli futbolcu Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, Etiler'de görüntülendi.

2 Şurada Paylaş!







"BU TARZ YORUMLARDA BULUNMAKTAN UTANIYORUM" Geçtiğimiz yıl Sofia Katc ile uzun süreli birlikteliğini sonlandıran ve ayrılığın ardından "Aşk acısı çekiyorum" açıklamasında bulunan Tarık Emir Tekin'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yeni bir yelken açtığı ileri sürülmüştü. Tekin, hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu. Tarık Emir Tekin, "Ben bu tarz, yorumlarda bulunmaktan utanıyorum. Bu dedikodu benim özel hayatımın üzerinden oluyorsa benim Afra ile aramda hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Biz o sette çok iyi dostuz, haftanın altı günü birlikte çalışıyoruz" dedi.