Tarık Emir Tekin: Afra ile aşk yaşamadık
Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz yıl uzun süre aşk yaşadığı Sofia Katc ile birlikteliğini sonlandıran ve ayrılığın ardından "Aşk acısı çekiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Şu aralar adı Afra Saraçoğlu ile anılan Tekin, konuyla ilgili iddialara açıklama getirdi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şevval Sam'ın emekli futbolcu Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, Etiler'de görüntülendi.
"BU TARZ YORUMLARDA BULUNMAKTAN UTANIYORUM"
Geçtiğimiz yıl Sofia Katc ile uzun süreli birlikteliğini sonlandıran ve ayrılığın ardından "Aşk acısı çekiyorum" açıklamasında bulunan Tarık Emir Tekin'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yeni bir yelken açtığı ileri sürülmüştü. Tekin, hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.
Tarık Emir Tekin, "Ben bu tarz, yorumlarda bulunmaktan utanıyorum. Bu dedikodu benim özel hayatımın üzerinden oluyorsa benim Afra ile aramda hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Biz o sette çok iyi dostuz, haftanın altı günü birlikte çalışıyoruz" dedi.
"YAŞANMIŞLIKLARI ÇOK SEVERİM"
Tarık Emir Tekin, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Şu an hayatımda biri yok. Yaşanmışlıkları çok severim. Bir botum var on beş yıldır giyerim, bir botum, var keza oda öyle uzun zamandır onu da giyiyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum o yüzden fotoğraf makinemi, hiç yanımdan ayırmam.