Toplantı için geldiğini belirterek, bir restorana giriş yaparken görüntülenen Tarık Megüç, yeni single çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ifade etti. "Yeni single çalışmam bitmek üzere, umarım severek dinlersiniz." Diyerek, restorana giriş yapan ünlü şarkıcı, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak her biriyle selfie çekilmeyi ihmal etmedi.