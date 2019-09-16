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Tarık Mengüç: Yeni single çalışmam bitmek üzere

Şarkıcı Tarık Mengüç, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı

Tarık Mengüç

Toplantı için geldiğini belirterek, bir restorana giriş yaparken görüntülenen Tarık Megüç, yeni single çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ifade etti. "Yeni single çalışmam bitmek üzere, umarım severek dinlersiniz." Diyerek, restorana giriş yapan ünlü şarkıcı, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak her biriyle selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

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