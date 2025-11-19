Habertürk
        Tarım Kredi KOOP Market kataloğu 17-30 Kasım indirimleri: Tarım Kredi KOOP indirimli ürünlerde neler var?

        Tarım Kredi KOOP Market kataloğu 17-30 Kasım indirimleri: Tarım Kredi KOOP indirimli ürünlerde neler var?

        Tarım Kredi KOOP Market indirim kataloğunu duyurdu. Ayrıca Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin, "KOOP Market" markasıyla hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi. 17-30 Kasım 2025 Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. Kedi maması, soda, meyve suyu çeşitleri, deterjan, çikolata indirimler arasında bulunuyor. İşte Tarım Kredi KOOP Market 17-30 Kasım kataloğu indirimli tam liste

        Giriş: 19.11.2025 - 13:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:12
        1

        Kasım ayına özel Tarım Kredi KOOP Market kataloğu indirim listesini açıkladı. 17-30 Kasım tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde şampuan,üzüm sirkesi, reçel,çay,bal, bebek bezi gibi ürünler indirimde olacak. İşte Tarım Kredi KOOP Market kataloğu indirim listesi

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
