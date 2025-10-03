Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri devam ediyor! Ekim ayı 2025 Tarım Kredi Market aktüel ürünler fiyat listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu Ekim ayı indirim rüzgarı devam ediyor. Ekim ayında Tarım Kredi markette kedi mamaları, sıvı deterjan, süzme çiçek bal, selpak havlu, siyah çay, pirinç, tavuk indirimde yer alıyor. 6 Ekim'e kadar makarna çeşitleri 13,75 TL'den satışa çıktı. İşte, Ekim ayına özel Tarım Kredi Kooperatif indirim listesi ve fiyatları
Giriş: 03.10.2025 - 17:25 Güncelleme: 03.10.2025 - 17:25
1
Ekim ayı için Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerini duyurdu. Pek çok üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. "Katkat Fırsat" kampanyasıyla başlayan indirim günleri, 2025 Ekim ayı içerisinde geçerli olacak. Aktüel kataloğu takip ederek, kampanyalı ürünlerin tamamına ve güncel fiyat listelerine ulaşabilirsiniz. İşte, 2025 Ekim ayı Tarım Kredi Market aktüel ürünler fiyat listesi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15