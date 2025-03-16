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        Tarım Kredi Kooperatifi Market kataloğu 11-17 Mart 2025: Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi

        Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğu yayınlandı. 11 Mart'ta başlayan Tarım Kredi kataloğunda bütün piliç çeşitleri, kaymaksız yoğurt, beyaz peynir, taze kaşar, zeytin, süt var. 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL'den dana kangal sucuk 599 TL'den satışa çıkıyor. 11- 17 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya, Türkiye genelindeki Tarım Kredi satış noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:34
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        Tarım Kredi Kooperatif Market 11- 17 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kataloğunu alışverişseverler ile paylaştı. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yapılan fiyat indirimiyle dikkat çeken market, 17 Mart 2025'e kadar fiyatlarını sabitleyerek alışveriş imkanı sunuyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde mart ayına özel hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirimleri

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