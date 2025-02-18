Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde şubat ve mart ayına özel indirimler uygulanıyor. Gıdadan, kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden, temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok alanda indirimleri ile dikkat çeken Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 21 Şubat - 15 Mart tarihleri arasından geçerli olan indirimli ürünler kataloğu ile fiyat listesi...