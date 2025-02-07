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        Haberler Bilgi Alışveriş TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA: Tarım Kredi Kooperatif Market 7-19 Şubat 2025 aktüel ürünler indirim kataloğu fiyatları listesi

        Tarım Kredi Market yeni katalog yayında! İşte indirimli ürünler

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde şubat ve mart ayına özel indirimler uygulanıyor. Gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinden oluşan geniş indirim yelpazesiyle dikkat çeken market, 7 - 19 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanya kataloğunu yayımladı. Bunun yanında mart ayını da içeren yeni fırsatları sitesi üzerinden paylaştı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu ile fiyat listesi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:36
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        Tarım Kredi Marketleri'nden şubat ve mart ayına özel büyük indirim kampanyası başladı. Gıdadan temizlik malzemelerine, kozmetikten temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok üründe geçerli olan fırsatlar, alışveriş yapanları bekliyor. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        TARIM KREDİ MARKET GÜNCEL KATALOĞU

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