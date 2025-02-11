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        Haberler Bilgi Alışveriş TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM RÜZGARI 17 Şubat 2025: Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi

        Tarım Kredi Market 17 Şubat aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amacı gütmeden uygun fiyatlı satış yapılması yönündeki talimatı kapsamında faaliyet gösteren Tarım Kredi Marketlerde, 17 Şubat tarihleri arasında geçerli yeni indirimler duyuruldu. Marketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kapsayarak tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market 17 Şubat aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:35
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        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 17 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere sunuldu. Haftalık kampanyalar kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 17 Şubat kataloğu ile güncel fiyat listesi...

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