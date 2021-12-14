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Haberler İş-Yaşam Tarım-ÜFE'de 34 ayın zirvesi
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Tarım ÜFE kasımda aylık yüzde 4.57, yıllık yüzde 24.35 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 4.57, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24.35 artış gösterdi. Böylece tarımda aylık üretici enflasyonu 34 ayın zirvesini gördü

Tarım-ÜFE'de 34 ayın zirvesi

Buna göre, endekste kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,57, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,36 artış gerçekleşti.

Sektörler özelinde önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,29, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,73, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,09 artış oldu.

Kasımda ana gruplarda önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,37, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,34 yükseliş, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,81 azalış kayıtlara geçti.

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2021

Yıllık en fazla artış yüzde 105,21 ile lifli bitkiler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 43,03 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 36,63 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grupları izledi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 4,67 ile çeltik ve yüzde 5,07 ile üzüm oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla azalış gösteren alt grup ise yüzde 14,19 ile turunçgiller olarak kayda geçti.

Aylık en fazla artış yüzde 25,32 ile lifli bitkiler alt grubunda görüldü. Bunu, yüzde 8,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,4 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar takip etti.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar yüzde 18,99 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 0,57 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olarak sıralandı.

Kasımda, endekste kapsanan 90 maddeden 25'inin ortalama fiyatında azalış oldu, 6 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 59 maddenin ise ortalama fiyatı arttı.

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