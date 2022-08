1300 tarım kredi markete kasap reyonu açılacak 0:00 / 0:00

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bin 300 tane tarım kerdi market var. Bu marketlerde inşallah özellikle kasap reyonunu et süt kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız, hem et süt kurumunu, hem üreticimizi, hem de tüketicimiz lehine bir adım atmış olacağız" dedi.

Mersin'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eski Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Vali Ali Hamza Pehlivan ile AK Parti ve MHP'li milletvekilleriyle birlikte Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımda Toroslarda bulunan Sarıpınar Yaylası’na gitti. Burada Sarıpınar Koyun Keçi Birliği tarafından düzenlenen üreticiler buluşmasında Yörükler Bakan Kirişci'yi davul zurna eşliğinde halayla karşıladı. Bakan Kirişci üreticilerle bir araya gelmesinin ardından bir Yörük çadırına giderek hem bilgi aldı hem de ikram edilen ayranı içti.

UNDAKİ DESTEK YEME DE VERİLECEK

Toprak Mahsulleri Ofisi'ni merkez bankasına benzeten Bakan Kirişci, “Arpa alımında TMO şuana kadar, daha bundan sonra alıma da devam ediyor. 4.4 milyon tona geldi. Yani bu izlediğimiz politikalarla oldu. Peki buradaki arpayı üretici kullanıyor, yani hayvanına yediriyor, o da et, süt almaya çalışıyor, doğru. Daha önce uygulamış olduğumuz arpa desteğimiz İnşallah bunun üzerinde tekrar çalışıyoruz. Bu arpa desteği konusunda bir de regülasyon var bizde, un regülasyonu. Yani un sanayicisine tüketici ucuz ekmek yesin diye buğdayı bugün için 7 bin 450 liradan aldığımız buğdayı 4 bin 500 liradan veriyoruz. Neredeyse 3 bin lirasını biz regülasyon çerçevesinde bunu kamu kendi üzerine alıyor. Aynısının benzerini İnşallah yemle ilgili de, yem sanayi üzerinden bu üretim maliyetlerinin ana unsuru olan bu yem sektöründe bu tür girdileri sübvanse ederek, regüle ederek oralardan da siz değerli üreticilere destek vereceğiz" dedi.





BİN 300 TARIM KREDİ MARKETE ET REYONU

Hükümetin 2002 yılında göreve geldiğinde 31.7 milyon küçükbaş hayvan olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, “Şu anda 57.5 milyon küçükbaşımız var. Yine 9.8, 9.9 milyon civarında büyükbaşımız vardı, onları da biz 18 milyona çıkardık. Ama biz kesinlikle ve kesinlikle bu bütün hayvan varlıklarımızı adım adım takip ediyoruz. Buradan hareketle de atılması gereken adımları da zamanında, yerinde ve dozunda atmaya çalışıyoruz. Bir diğer konuda ikinci yol da çünkü canlı hayvan varlığımızda bir artış var, bunun belirli ölçülerde eritilmesi lazım. Nasıl yapacağız bunu, içeride et tüketimini teşvik ederek. Bunun için ne yaptık, et süt kurumu olarak küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik. Biz asla, almış olduğumuz canlı hayvanların fiyatlarında bir indirime gitmedik. Biz bunun üreticimizin de lehine olsun diye yaptık. O nedenle bizim bu davranışımızı kimse yanlış değerlendirmesin. Biz buradaki şişkinliği, buradaki yığılmayı kısmi de olsa azaltalım ve bizim küçükbaş hayvan üreticimiz bundan pozitif yönde olumlu manada etkilensin istedik. Dolayısıyla öbür tarafta da tüketici bundan memnun. Yani şuanda bizim Et Süt Kurumu satış mağazalarımızın önünde kuyruklar oluyor. Ama tarım kredi, bin 300 tane tarım kerdi market var. Bu bun 300 tane tarım kredi marketlerde inşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunun et süt kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem et süt kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız" diye konuştu

Konuşmasını sürdüren Bakan Kirişci, “Bu üreticinin ürettiğini nankörlük eden, ürettiğini görmezden gelen, bu ülkede bir şey üretilmiyor diyen, yaygara koparanlara sizin cevap vermeniz gerekir. Eğer bu ülkenin ayağına bir taş değerse biliniz ki sadece Müslüman ülkeler değil, bütün mazlum milletler, onlarda bu ülkenin düşeceği durumdan Allah muhafaza zarar görür. Dünyada süper güçler vardı değil mi. Bir tarafta Amerika, öbür tarafta Rusya, bir tarafta Çin, diğer tarafta Avrupa. Rusya Ukrayna savaşında kim orada ağabeylik rolü üstlendi, Türkiye. Birleşmiş Milletler sadece resmi olarak bulundu. Ama bütün operasyon, bütün görüşmeler sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tarafından yürütüldü" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA ORTALIK BİZİM BURALARIN TABİRİYLE SÜT LİMAN"

Olağanüstü bir dönemden geçildiğine değinen Bakan Kirişci, “Yani birisi size bundan üç yıl önce bir virüs çıkacak, bu virüs ortalığı kasıp kavuracak ve herkes bir acz içerisinde hareket edecek. O kendisini dünyanın süper gücü zanneden ülkeler bile artık acziyetlerini kendileri kabul edecekler dese hepimiz, hadi canım sende derdik. Am bunların hepsini gördük mü, gördük. Fakat bu ülke hamdolsun pandemi de dahil olmak üzere hiçbir şeyin kıtlığını ve yokluğunu yaşamadı arkadaşlar. Ayçiçeği yağı ile ilgili bir girişimde bulunuldu, art niyetli çevreler onlarda gerekli derslerini aldılar. Ve ondan sonra şuanda ortalık bizim buraların tabiriyle süt liman. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimizin izlemiş doğru politikaların bir tezahürüdür" şeklinde konuştu.