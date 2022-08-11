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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde yaptığı konuşmada Tarım Kredi marketlerinde 20-30 çeşit üründe indirime gidileceğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacaklarını kaydeden Erdoğan ''Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Tarım Kredi olarak sadece ette değil, diğer ürünlerinde de şeker, un, zeytinyağı, ayçiçeği özellikle 20-30 çeşit üründe de indirime gidilecek. Talimatımız şu, sen kâr amacıyla çalışmayacaksın. Başa baş noktasıyla vatandaşımı koruyacaksın. Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarınızı hızlandıracak'' dedi.

20 FARKLI İLDE 34 HES HİZMETE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir." dedi.

Yapımı tamamlanan 34 HES hakkında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2.7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak. Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz."

Enerji konusuna da değinen Erdoğan ''Evvelsi gün Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni uğurladık. Yunanistan çok rahatsız olmuş. Ya bu Erdoğan ne yapıyor demiş? Erdoğan görevini yapıyor. Bu gemi dünyada ilk, öyle bir sondaj gemisi. Biz yıllarca paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamadık, şimdi dört tane sondaj gemimiz var.'' diye konuştu.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: ''Gençler dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu unutmayacağız, bize durmak yakışmaz. Durmak yok, yola devam. O kadar. Süratle, hamdolsun biz şu salonları yaptık. Ankara gibi yerde böyle bir salon var mıydı? Yoktu. Hani bunlar medeniydi. Yıllar yılı böyle bir salonu Ankara'ya, İstanbul'a niye kazandırmadılar? Hani bunlar sanattan, kültürden yanaydı. Niye yapmadılar? Salonumuzda boş yok, sürekli programlar. Dün akşam Slovenya Cumhurbaşkanı'nı ağırladık. Yemekte kendisine buraları bir gösterdim. Tebrik etti, hayran oldu. Yanda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi var. Kapasitesi 5 milyon, şu an 2.5 milyon kitap var fakat 24 saat açık. Ben de iftihar ediyorum, milletim adına iftihar ediyorum. Bu kadar modern, dünyada özel bir proje çalışmasıyla orayı yaptırdık. Sağ olsunlar muhteşem bir eseri ülkemize kazandırdık. Bugün resmi açılışını yapacağımız 34 hidroelektrik santralinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptıkları yatırımlarla ülkemize katkı sağlayan girişimcilerimizi gönülden tebrik ediyorum.''