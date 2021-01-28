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Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/3 tercih yap! KPSS-2021/3 tercih kılavuzu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için tercih döneminin başladığını duyurdu. Adaylar bugünden itibaren KPSS-2021/3 tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapabilecek. KPSS-2021/3 tercih yap! İşte KPSS-2021/3 tercih kılavuzu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/3 tercih yap! KPSS-2021/3 tercih kılavuzu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü için sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı. ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleşecek olan tercihler için son tarih 3 Şubat 2021. Tercihler, KPSS-2021/3 tercih kılavuzuna göre yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/3 tercih yap! İşte KPSS-2021/3 tercih kılavuzu!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Söz konusu pozisyonlar başvurmak isteyen adayların 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmalılar.

Sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmek için 2020-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ KPSS-2021/3 TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini, 28 Ocak 2021 – 03 Şubat 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 03 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılaca. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri önemli.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ KPSS-2021/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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