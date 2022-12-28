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Tarım ve Orman Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! OGM yerleştirme sonucu sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın merakla beklediği Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları belli oldu. İşte, detaylar...

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  • OGM personel yerleştirme sonuçları açıklandı! OGM yerleştirme sonucu sorgulama ekranı, tıkla öğren

    16-20 Aralık 2022 tarihlerinde tercileri alınan Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları erişime açıldı. İşte, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamanın ayrıntıları ve yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...
  • OGM personel yerleştirme sonuçları açıklandı! OGM yerleştirme sonucu sorgulama ekranı, tıkla öğren

    OGM'DEN RESMİ AÇIKLAMANIN AYRINTILARI!

    DUYURU

    (28 Aralık 2022)

    KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

    16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
  • OGM personel yerleştirme sonuçları açıklandı! OGM yerleştirme sonucu sorgulama ekranı, tıkla öğren

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

    Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI
  • OGM personel yerleştirme sonuçları açıklandı! OGM yerleştirme sonucu sorgulama ekranı, tıkla öğren

    KPSS-2022/13 Yerleştirme Sonuçları
  • OGM personel yerleştirme sonuçları açıklandı! OGM yerleştirme sonucu sorgulama ekranı, tıkla öğren

    KPSS-2022/13 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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