Tarımda en büyük yatırım payı sulama projelerine ayrıldı

2025 Yılı Yatırım Programı'ndan derlenen bilgiye göre, tarım sektöründe bu yıl yürütülecek projelere ayrılan tutarlar belirlendi.

Toplam 356 proje için 164 milyar 102 milyon 39 bin lira ödenek kullandırılacak. Ayrılan kaynağın yaklaşık 147 milyar 202 milyon lirası devam eden projelere, 15 milyar 300 milyon lirası yeni projelere ve 1,6 milyar lirası etüt projelerine tahsis edildi.

Söz konusu tarım yatırımları içinde en fazla pay 97 milyar 720 milyon lirayla sulama projelerine ayrıldı. Bu alanda 207 proje yürütülecek. Sulama yatırımlarının 95 milyar 650 milyon liralık kısmı 200 proje için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak. Bu alanda depolama, iletim tüneli, sulama, ıslah ve taşkın projeleri öne çıkıyor.

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Tarım yatırımları içinde sulamayı 27 proje ve 32 milyar 525 milyon liralık yatırım tutarıyla taşkın koruma takip etti. Bu alandaki yatırımların da büyük kısmı DSİ tarafından yapılacak. DSİ, taşkın koruma çalışmaları için 32 milyar 475 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek, deprem onarımları çerçevesinde 2,4 milyar lira harcayacak.

BİTKİSEL ÜRETİM İÇİN 14,1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Taşkın korumayı 15 milyar 792 milyon liralık ödenekle ormancılık izledi. Bu alanda 32 proje hayata geçirilecek. Projelerin 15 milyar 722 milyon liralık kısmını Orman Genel Müdürlüğü, 70 milyon liralık kısmını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenecek. Ormancılık yatırımlarında ağaçlandırma, bozuk alanların rehabilitasyonu, fidan üretimi, orman yangınlarıyla mücadele ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde yeni bina yapımları öne çıkıyor.

Bitkisel üretime bu yıl yaklaşık 14 milyar 100 milyon lira ödenek ayrıldı. Arazi toplulaştırması ve program destekleri gibi alanlarda 54 proje bulunurken bunların 24'ünü Tarım ve Orman Bakanlığı üstlenecek. Bakanlık 24 projeyi yaklaşık 6,2 milyar liralık ödenekle tamamlayacak. Bu alanda GAP illeri arazi toplulaştırma ve organize tarım bölgeleri çalışmalarına da devam edilecek.

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HAYVANCILIKTA ALTYAPI VE ÜRETİM YATIRIMLARI ÖN PLANDA

Hayvancılık alanında 19 proje için 2 milyar 736 milyon lira yatırım yapılması öngörüldü. Bu alanda 10 proje yine Bakanlık tarafından yürütülecek ve 2 milyar 146 milyon liralık yatırım yapılacak. Hayvancılık alanında altyapının geliştirilmesi ve üretimi geliştirme gibi alanlarda yatırım planlanıyor.