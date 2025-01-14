Tarkan'ın, 'akşam güneşi' paylaşımı: Kime vururdu akşam güneşi?
Tarkan Tevetoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı 'akşam güneşi' temalı fotoğrafıyla takipçilerinin dikkatini çekti. "Sahi kime vururdu akşam güneşi?" sorusunu sorduğu paylaşımına, takipçilerinden yanıt gecikmedi; "Kendi, kalbi ve sesi güzele vurmuş güneş"
Tarkan, sosyal medya hesabında geçmişten anılarından, işinden ve sosyal konulardan paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunmaya devam ediyor.
Son olarak, ünlü şarkıcı, 'akşam güneşi' temalı bir paylaşımda bulundu. Tarkan, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Ne güzeldir kızıllığı akşam güneşinin. Sahi kime vururdu akşam güneşi? Özledim bu arada"
Şarkıcının bu paylaşımı, "Akşam güneşi yüzü güzele vurur" sözünü hatırlatırken, aynı zamanda sadece dış güzelliğin değil, iç güzelliklerin de akşam güneşiyle yansıdığına dair bir anlam taşıyor.