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        Haberler Magazin Tarkan'ın, 'akşam güneşi' paylaşımı: Kime vururdu akşam güneşi? - Magazin haberleri

        Tarkan'ın, 'akşam güneşi' paylaşımı: Kime vururdu akşam güneşi?

        Tarkan Tevetoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı 'akşam güneşi' temalı fotoğrafıyla takipçilerinin dikkatini çekti. "Sahi kime vururdu akşam güneşi?" sorusunu sorduğu paylaşımına, takipçilerinden yanıt gecikmedi; "Kendi, kalbi ve sesi güzele vurmuş güneş"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 21:06 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:06
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        Tarkan, sosyal medya hesabında geçmişten anılarından, işinden ve sosyal konulardan paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunmaya devam ediyor.

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        Son olarak, ünlü şarkıcı, 'akşam güneşi' temalı bir paylaşımda bulundu. Tarkan, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Ne güzeldir kızıllığı akşam güneşinin. Sahi kime vururdu akşam güneşi? Özledim bu arada"

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        Şarkıcının bu paylaşımı, "Akşam güneşi yüzü güzele vurur" sözünü hatırlatırken, aynı zamanda sadece dış güzelliğin değil, iç güzelliklerin de akşam güneşiyle yansıdığına dair bir anlam taşıyor.

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        Tarkan’ın paylaştığı fotoğraf sonrası, takipçileri de yorumlarında duygularını dile getirdi. İşte bazı yanıtlar;
        "Kendi, kalbi ve sesi güzele vurmuş güneş"
        "Güzele ve iyi insanlara"
        "Adam gibi adama vurur"
        "Senin gibi kalbi de kendi de güzele vurur"

        Fotoğraflar: Instagram

        #tarkan
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