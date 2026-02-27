Tarkan: Ne iyi gelmiştik birbirimize

Tarkan, İstanbul'daki 10 konserlik maratonunu geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Ünlü şarkıcı, son yaptığı paylaşımda dinleyicilerini özlediğini itiraf etti.

Tarkan, 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının bir bölümüne atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı, "Bak, kırıldı kolum kanadım; olmadı, tutunamadım. Zor, yokluğun çok zor, alışamadım… İstanbul konserlerinden beri halim, vaziyetim bu. Düştüğüm boşluktan hâlâ tam çıkamadım galiba. Çok özledim sizi ve birlikte yarattığımız o müthiş enerjiyi. Ne iyi gelmiştik birbirimize... Kalbimdesiniz hep."