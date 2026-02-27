Canlı
        Tarkan: Ne iyi gelmiştik birbirimize

        Tarkan: Ne iyi gelmiştik birbirimize

        Ünlü şarkıcı Tarkan, İstanbul konserlerinin ardından hayranlarını özlediğini itiraf etti: Düştüğüm boşluktan hâlâ tam çıkamadım galiba. Çok özledim sizi

        27.02.2026 - 20:58
        "Ne iyi gelmiştik birbirimize"

        Tarkan, İstanbul'daki 10 konserlik maratonunu geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Ünlü şarkıcı, son yaptığı paylaşımda dinleyicilerini özlediğini itiraf etti.

        Tarkan, 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının bir bölümüne atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı, "Bak, kırıldı kolum kanadım; olmadı, tutunamadım. Zor, yokluğun çok zor, alışamadım… İstanbul konserlerinden beri halim, vaziyetim bu. Düştüğüm boşluktan hâlâ tam çıkamadım galiba. Çok özledim sizi ve birlikte yarattığımız o müthiş enerjiyi. Ne iyi gelmiştik birbirimize... Kalbimdesiniz hep."

        HT 360 - 26 Şubat 2026 (Washington İran'dan Tam Olarak Ne İstiyor?)

        Yunanistan'da kuzeye göç hareketi. Savaştan önce son çıkış Cenevre mi? ''ABD'yi vuracak füze'' gerçek mi? ABD'nin İran'dan talepleri net mi? Bunca gemi ve uçak zorlamak için mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.  

