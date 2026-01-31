Habertürk
        Tarkan ve Ajda Pekkan bir arada

        Tarkan, İstanbul konserlerinde sürpriz konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Tarkan'ı yeni konuğu Ajda Pekkan oldu

        Giriş: 31.01.2026 - 23:39 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:39
        Ajda Pekkan'ı konuk etti
        İstanbul’daki konser serisini sürdüren Tarkan, sahnesinde ağırladığı sürpriz konuklarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

        Tarkan, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde ünlü komedyen Cem Yılmaz'la gerçekleştirdiği sürpriz düetle gündeme gelmişti. Tarkan, konser serisinin bir diğer ayağında ise meslektaşı Sibel Can ile komedyen Ata Demirer'i sahnesinde konuk etmişti.

        Tarkan, bu kez Ajda Pekkan’ı davet etti. İkili, 'Yakar Geçerim' şarkısını birlikte seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Pekkan, Tarkan'a olan sevgisini; "Bir tanecik starım benim… Seni çok seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #tarkan
        #Ajda Pekkan
