Tarsus'ta otomobilin çarptığı mahalle muhtarı kurtarılamadı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'nin Muhtarı Yusuf Özbozkurt (73), yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. 7 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan Yusuf Özbozkurt'a iddiaya göre, caddeden yolun karşısına geçtiği sırada Resul K. (19) yönetimindeki otomobil çarptı.

Özbozkurt'un metrelerce sürüklendiği kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Özbozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özbozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Resul K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.