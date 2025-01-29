Tarsus'ta traktör devrildi, sürücü öldü
Mersin Tarsus'ta kendisinden bir süredir haber alınamayan sürücünün, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Küçük Kösebalcı Mahallesi'nde oturan Adem Aydın'ın (45) eve dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Aydın'ın gidebileceği güzergahlarda arama çalışması başlattı.
Ekipler, Aydın'ın cesedini Kumkaş mevkisi civarında buldu. AA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan ilk incelemede, Aydın'ın devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın'ın cenazesi incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.