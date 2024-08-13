Tartıştığı ev sahibinin arabasının camını kırdı

"EVİNİ BOŞALTMAYACAĞIM"

Şikayetçi olarak ifade veren M.S. de B.A'nın kirasını ödemediği için mahkemelik olduklarını ifade etti. Olay günü şüphelinin, çalıştığı taksi durağına geldiğini, kendisine küfür ettiğini, tehditler savurduktan sonra aracının camını kırdığını söyledi.

M.S, "Yanıma gelir gelmez sen kimsin de beni evden çıkartmak için mahkemeye veriyorsun? Git icradan al paranı alabileceksen, vermiyorum. 'Evini boşaltmayacağım, taksini de bu durakta çalıştırmayacağım.' dedi. Bu şahıs beni dövmek için üzerime yürüdü. Taksimin ön camına bütün gücüyle vurdu ve camı kırdı sonra taksinin içine binmeye çalıştı. Davacı ve şikayetçiyim." beyanında bulundu.