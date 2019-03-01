Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki kadın, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, 37 yaşındaki Dilek A., bilinmeyen bir nedenden dolayı Ege Caddesi üzerinde Orhan İ. ile olan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Orhan İ., Dilek A.’yı sırtından tabancayla iki el ateş ederek vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Orhan İ.'yi gözaltına aldı.

Ağır yaralı Dilek A. ise Didim Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde gözaltına alınan Orhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.