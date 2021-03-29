"O günden beri birbirimizi hiç bırakmadık. Amatör olarak çıktığım bu yolculukta kendimi geliştirdim. Gayret ederek bu alanda belli bir noktaya geldim. Profesyonel olarak taş toplayıp, işleyerek, iki çocuğumun geçimini sağlıyorum. Bahçeden markete kadar her şeyi kendim hazırlıyorum. Taşı topluyorum, işliyorum, form veriyorum, parlatıyorum, daha sonra da ürün haline getirip ambalajlayıp mağazamda veya fuarlarda satışını yapıyorum."