Taş Kağıt Makas konusu ne, oyuncuları kim? Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosunda kim kimdir?
Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas'ın başrolünde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi ünlü isimler yer alıyor. Ekin Koç Umut karakterine, Ozan Güven Harun karakterine hayat veriyor. Dizi bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek olup ilk kez izleyecek olan vatandaşlar Taş Kağıt Makas konusu ne, oyuncuları kim, uyarlama mı, gerçek hikaye mi, oyuncu kadrosunda kim kimdir sorusuna yanıt arayacak. İşte Taş Kağıt Makas konusu, oyuncu kadrosu ve tüm bilgiler…
Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncuları ile merak konusu oluyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizide Ekin Koç Umut’a, Serra Arıtürk Alev’e, Ozan Güven Harun’a hayat veriyor. Yeni bölüm tanıtım fragmanında babasının başına gelenlerden sonra tek başına kalan Umut’un duygusal anları ile açılış yapan fragman sürükleyici sahneleri ile de öne çıkıyor. Peki Taş Kağıt Makas konusu ne, oyuncuları kim? Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosunda kim kimdir?
TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU
Taş Kağıt Makas dizisinde unutmama hastalığına sahip olan Umut ve babasının iftiraya uğraması üzerine hapse girmesini konu edinmektedir. Harun Yakar ise avukat rolü ile diziye yeni bir boyut kazandırmaktadır.
TAŞ KAĞIT MAKAS UYARLAMA MI?
Taş Kağıt Makas, Kore yapımı Remember War Of The Son dizisinden (2015-2016) uyarlanmıştır.
TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI
Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncuları arasında; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.
Ekin Koç - Umut
Serra Arıtürk - Alev
Ozan Güven - Harun
Hande Ataizi - Süreyya