Taşerona kadro ne zaman gelecek ve Torba Yasada yer alacak mı?
Yeni yıla girmemizle beraber, taşerona kadro yeniden gündeme geldi. 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesine yönelik çalışmalar geçen sene yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulmuştu. Ancak taşerona kadro konusunun Torba Yasa dahilinde tekrar gündeme alınması bekleniyor. Peki, taşerona kadro yapılacak mı? Taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte, tüm bilgiler...
90 bin işçiyi ilgilendiren taşerona kadro çalışmaları gündemdeki yerini aldı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce taşerona kadronun ileriki dönemlerde Meclis'e geleceğine işaret etmişti. Peki, taşerona kadro yapılacak mı? Taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte, detaylar...
TAŞERONA KADRO TORBA YASADA VAR MI?
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinden önce Torba Yasanın 43 maddelik kanun teklifi kabul edilmişti. İlk etapta taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin bir kanun teklifi bulunmuyordu.
TAŞERONA KADRODA SON DURUM NEDİR?
TBMM’de bütçe çalışmalarının 25 Aralık’ta sona ermesinin ardından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. İkinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.
BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Işıkhan’dan beklenen açıklama geldi. Bakan ışıkhan “ 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.
ESKİ BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
Seçimlerden önce 2023 Nisan ayında Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz."