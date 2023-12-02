Haberler Gündem Taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2. yeni torba yasa ile 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsayacak?

Taşerona kadroda son durum 2023: Taşerona kadro çıktı mı? Taşerona kadro düzenlemesinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan yaklaşık 90 bin taşeron ve sözleşmeli işçi müjdeli açıklama yapıldı. Açıklamaların ardından gözler yeni torba yasaya çevrildi.Peki, taşerona kadro torba yasada yer alıyor mu? İşte 2023 taşerona kadro son durum... Habertürk Giriş: 02.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:49 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Taşerona kadro'da son gelişmeler peş peşe açıklamalar ardından sorgulanıyor. Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. "90 bin taşeron işçiye kadro var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!







TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.