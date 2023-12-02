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        Haberler Gündem Taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2. yeni torba yasa ile 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsayacak?

        Taşerona kadroda son durum 2023: Taşerona kadro çıktı mı?

        Taşerona kadro düzenlemesinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan yaklaşık 90 bin taşeron ve sözleşmeli işçi müjdeli açıklama yapıldı. Açıklamaların ardından gözler yeni torba yasaya çevrildi.Peki, taşerona kadro torba yasada yer alıyor mu? İşte 2023 taşerona kadro son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:49
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        Taşerona kadro'da son gelişmeler peş peşe açıklamalar ardından sorgulanıyor. Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. "90 bin taşeron işçiye kadro var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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        TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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