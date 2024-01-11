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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2024: Torba yasada taşerona kadro var mı? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadro son durum: Taşerona kadro çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

        Taşeron işçiye kadro son dakika gelişmeleri bütçe görüşmeleri ve torba yasa görüşmeleri sonrası gündeme gelen konulardan oldu. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl açıklanan 90 bin taşeron işçiye kadroda sona geliniyor. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Yeni torba yasa teklifinin içinde taşerona kadro düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. İşte 2024 taşerona kadro son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 22:21 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:21
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        90 bin taşeron işçiye kadro şartları ve ne zaman çıkacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenlemede çalışmaların planlandığını ifade edilirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimine çevrildi. "90 bin taşeron işçiye kadro var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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        TAŞERONA KADRO TORBA YASADA VAR MI?

        TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinden önce torba yasanın 43 maddelik kanun teklifi kabul edilmişti. İlk etapta taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin bir kanun teklifi bulunmuyordu.

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        TBMM’de bütçe çalışmalarının 25 Aralık’ta sona ermesinin ardından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. İkinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

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        BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

        Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Işıkhan’dan beklenen açıklama geldi. Bakan ışıkhan “ 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

        Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.

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        ESKİ BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

        Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Eski Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

        "Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz."

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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