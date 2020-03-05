Taşınmaz varlıklarımız 113.137

Türkiye'de korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının sayısı 2019 sonu itibariyle 113.137 oldu.
11 başlık altında toplanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında en çok sivil mimarlık örneği bulunuyor.
Sivil Mimarlık Örneği: 71.414
Dinsel Yapılar: 10.489
Kültürel Yapılar: 13.162
Mezarlıklar: 5.504
Endüstriyel ve Ticari Yapılar: 4.425
İdari Yapılar: 3.102
Kalıntılar: 2.929
Askeri Yapılar: 1.339
Anıt ve Abideler: 388
Şehitlikler: 314
Korunmaya Alınan Sokaklar: 71
TOPLAM: 113.137
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