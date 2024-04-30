Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı

        Taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol şantiyesindeki işçilerle vatandaşlar arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 01:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum-İspir kara yolu Ağaçkent mevkiindeki bir yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.Y, H.D, T.A, H.D, A.Y, S.D, M.Ö, A.B, M.A. ve K.A. sağlık ekiplerince kent merkezindeki Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan polis ekipleri de her iki hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Yol çöktü içine düştü!
        Yol çöktü içine düştü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!