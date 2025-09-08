Bölgeye güneş panellerinin de kurulduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu: "Şu an muazzam miktarda yonca ekimi faaliyetini yürütmüşler. Sulama bakımından da en modern teknikleri kullanıyorlar. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz destek oluyor. Bu motivasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Yan tarafta araziler var görüyoruz, yüzeyleri muazzam taşlı, verimsiz gözüken arazileri almışlar, taşları toplamışlar ve ekim yapıyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar, aynı zamanda meramızı ıslah ediyorlar. Toprağımızı gübreliyorlar, suluyorlar, toprak analizlerini yapıyorlar, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyorlar. Bu örnek davranışından dolayı çiftçimize teşekkür ediyorum."