Tatil için geldiği Diyarbakır'da lösemi teşhisi konulan kadına kardeşi umut oldu

İzmir'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi 32 yaşındaki Kavun, Kurban Bayramı'nı ailesiyle geçirmek için memleketi Diyarbakır'a geldi.

Vücudunda morluklar oluşan ve halsizlik hisseden Kavun, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu Kavun'a akut lösemi teşhisi konuldu. Kök hücre nakli olması gerektiği belirtilen Kavun için donör arayışına girildi.

Kavun için kendisine donör olmak isteyen 30 yaşındaki kardeşi Kadri Uçar umut oldu.

Bu gelişme üzerine Kavun'un kemoterapi tedavisine başlandı. Hastanın tedavi sürecinde "akıllı ilaçlar" da kullanıldı.

Kanserde remisyon (bir hastalığın semptomlarının bir süreliğine azalması veya ortadan kalkması) sürecine girilmesiyle Hematoloji Bölümü Kök Hücre Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Demir tarafından genel sağlık durumunun değerlendirilerek Kavun'a kök hücre nakli yapılmasına karar verildi.

Kavun'a, donör olan kardeşinden alınan kök hücre başarıyla nakledildi.

Sevgi Kavun, bayram tatili için geldiği memleketinde rahatsızlandığını söyledi.

Şikayetleri üzerine başvurduğu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan tahlili yaptırdığını anlatan Kavun, aynı gün içinde tekrar hastaneye çağrıldığını belirtti.

Kavun, lösemiye yakalandığını öğrendiğini dile getirerek, "Kendimi kötü hissettim. İki çocuk annesiyim. Ailemde, genlerimizde böyle bir hastalık olmadığı için kötü hissettim. Başlarda tedavi süreciyle ilgili çok korktum ama doktorların ve hemşirelerin desteğiyle bu korkuyu yendim." dedi.

Daha sonra tedavisine başlandığını anlatan Kavun, kardeşinden alınan kök hücrenin başarıyla naklinin de yapıldığını ifade etti.

Kavun, "Yaklaşık 4 aydır hastanedeyim. Beni ayakta tutan güç, çocuklarım, eşim, ailem oldu. Yaşadığım yerde tedavi olabilirdim ama şartlar burada daha iyi olduğu için burada tedavi görüyorum. 21 gün oldu nakil olalı. Yakın zamanda taburcu edeceklermiş. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Değerlerim iyiymiş. Eski ağrılarım, rahatsızlıklarım yok. Doktorlarımıza, sağlık görevlilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hastalığı süresince kendisine destek gösteren ailesine de teşekkür eden Kavun, hastane personelinin kendisine sağlık hizmetinin yanı sıra psikolojik olarak da destek sunduğunu belirtti.