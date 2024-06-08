Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları

Okullar kapanıyor, bayram geliyor, tatil zamanı… Peki bu yüksek enflasyonda otel fiyatları ne oldu? Çok yıldızlı, ultra lüks otellerin fiyatlarını söylemeye gerek yok tabi de butik, küçük otellerde durum ne acaba? Turizmci Murat Akbal’a sordum. İşte bölge bölge otel fiyatları…

ODA KAHVALTI 1500 TL’DEN BAŞLIYOR

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki küçük otellerin fiyatlarında artışın yüzde 55 ile sınırlı kaldığını söyleyen Murat Akbal, hem ekonomik hem kaliteli bir tatil arayışında olanların rotasını küçük otellere çevirdiğine dikkat çekiyor.

Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi en gözde destinasyon bölgelerinde çift kişilik oda kahvaltı fiyatlarının 1500 TL ile 3 bin TL arasında değiştiğini, her şey dahil fiyatların da 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında olduğunu söylüyor:

REKLAM “Butik otellerde ise daha özel hizmet ve mahremiyet isteyen misafirler için oda kahvaltı veya akşam yemekli fiyatlar, 7000 TL ile 10.000 TL aralığında değişiyor. Küçük otellerdeki doluluk oranları yükseliyor. 2024'ün ilk çeyreğinde turist sayısında yaşanan yüzde 16,7'lik artışta küçük otellerin payı yüksek. Bu bölgelerdeki otellerin cazibesinin artması ile birlikte sezon boyunca doluluk oranlarının yüksek olması bekleniyor.” Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Mart 2024 döneminde turizm gelirleri yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Bu gelirin yüzde 21'i yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçilerin kişisel harcamaları 7 milyar 775 milyon 627 bin dolar, paket tur harcamaları ise 1 milyar 9 milyon 174 bin dolar olarak gerçekleşti.

Şimdi gelelim bölgelere göre küçük otellerdeki fiyatlara… - Bodrum: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL. - Çeşme: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL. - Kuşadası: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL. - Antalya: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL. - Marmaris: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL.