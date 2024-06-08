Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.138,97 %-1,37
        DOLAR 32,3605 %0,38
        EURO 34,9895 %-0,59
        GRAM ALTIN 2.382,47 %-3,22
        FAİZ 42,16 %0,74
        GÜMÜŞ GRAM 30,32 %-6,62
        BITCOIN 69.407,00 %0,20
        GBP/TRY 41,1793 %-0,41
        EUR/USD 1,0801 %-0,82
        BRENT 79,62 %-0,31
        ÇEYREK ALTIN 3.895,34 %-3,22
        Haberler Ekonomi Turizm Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları - Turizm Haberleri

        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları

        Çok yıldızlı otellerde fiyatlar malum da küçük, butik otellerde durum ne? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 08.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Okullar kapanıyor, bayram geliyor, tatil zamanı… Peki bu yüksek enflasyonda otel fiyatları ne oldu? Çok yıldızlı, ultra lüks otellerin fiyatlarını söylemeye gerek yok tabi de butik, küçük otellerde durum ne acaba? Turizmci Murat Akbal’a sordum. İşte bölge bölge otel fiyatları…

        ODA KAHVALTI 1500 TL’DEN BAŞLIYOR

        Ege ve Akdeniz bölgelerindeki küçük otellerin fiyatlarında artışın yüzde 55 ile sınırlı kaldığını söyleyen Murat Akbal, hem ekonomik hem kaliteli bir tatil arayışında olanların rotasını küçük otellere çevirdiğine dikkat çekiyor.

        Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi en gözde destinasyon bölgelerinde çift kişilik oda kahvaltı fiyatlarının 1500 TL ile 3 bin TL arasında değiştiğini, her şey dahil fiyatların da 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında olduğunu söylüyor:

        REKLAM

        “Butik otellerde ise daha özel hizmet ve mahremiyet isteyen misafirler için oda kahvaltı veya akşam yemekli fiyatlar, 7000 TL ile 10.000 TL aralığında değişiyor. Küçük otellerdeki doluluk oranları yükseliyor. 2024'ün ilk çeyreğinde turist sayısında yaşanan yüzde 16,7'lik artışta küçük otellerin payı yüksek. Bu bölgelerdeki otellerin cazibesinin artması ile birlikte sezon boyunca doluluk oranlarının yüksek olması bekleniyor.”

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Mart 2024 döneminde turizm gelirleri yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Bu gelirin yüzde 21'i yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçilerin kişisel harcamaları 7 milyar 775 milyon 627 bin dolar, paket tur harcamaları ise 1 milyar 9 milyon 174 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Şimdi gelelim bölgelere göre küçük otellerdeki fiyatlara…

        - Bodrum: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL.

        - Çeşme: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL.

        - Kuşadası: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL.

        - Antalya: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL.

        - Marmaris: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL.

        - Ayvalık: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL.

        - Fethiye: Oda kahvaltı iki kişi 1500-3000 TL, her şey dahil double 2500-5000 TL.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        LED ekran böyle devrildi!
        LED ekran böyle devrildi!
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası