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        Haberler Bilgi Gündem Tatilde ücretsiz olan müzeler | İBB yarıyıl tatilinde ücretsiz olan müzeler hangileri, kimler için ücretsiz?

        İstanbul'da bazı müzeler yarıyıl tatili boyunca ücretsiz! İşte tatilde ücretsiz olan müzeler

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için birçok müzeyi ücretsiz ziyarete açtı. 18 yaş altı gençler için geçerli olacak uygulamada Miniatürk ve Panorama 1453 müzesinde farklı etkinlikler de düzenlenecek. Peki, hangi müzeler ücretsiz? İşte, İBB yarıyıl tatilinde ücretsiz olan müzeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:30
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        İBB, yarıyıl tatilinde olan 18 yaş altı çocukların tatil boyunca gezmesi için bazı müzeleri ücretsiz olarak ziyarete açtı. T.C. vatandaşları için geçerli olan uygulamadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor. Peki, yarıyıl tatilinde ücretsiz olan müzeler hangileri?

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        YARIYIL TATİLİNDE HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk ücretsiz bilet kampanyası ile 18 yaş ve altı ziyaretçileri bekliyor. T.C. vatandaşları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor.

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        MİNİATÜRK ETKİNLİK TAKVİMİ

        21 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Kukla Gösterisi 16.00-17.00 Kuzucuk Yapım Atölyesi

        22 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Karagöz Hacivat Gölge Oyunu 16.00-17.00 Kum Boyama Atölyesi

        23 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Masal Diyarı Burası 16.00-17.00 Kalem Süsü Tasarım Atölyesi

        24 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Akrobasi Gösterisi 16.00-17.00 Kelebek Tasarım Atölyesi

        25 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Zumba Kids 16.00-17.00 Nihale Yapım Atölyesi

        26 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Jonglör Gösterisi 16.00-17.00 Çiçek Ekimi Atölyesi

        27 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Kültür Muhafızları 16.00-17.00 Kilim Dokuma Atölyesi

        28 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Kukla Gösterisi 16.00-17.00 Origami Atölyesi

        29 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Karagöz Hacivat Gölge Oyunu 16.00-17.00 Çerçeve Yapımı Atölyesi

        30 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Masal Diyarı Burası 16.00-17.00 Balondan Figür Atölyesi

        31 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Akrobasi Gösterisi 16.00-17.00 Takı Tasarım Atölyesi

        1 Şubat 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 İllüzyon Gösterisi 16.00-17.00 Bardak Altlığı Yapım Atölyesi

        2 Şubat 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Balon Katlama Sanatı 16.00-17.00 Kozalaktan Figür Tasarımı

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        PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ ETKİNLİK TAKVİMİ

        21 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Kukla Gösterisi 14.00-15.00 Çerçeve Yapım Atölyesi

        22 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Karagöz Hacivat Gölge Oyunu 14.00-15.00 Teyyare Yapımı Atölyesi

        23 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Masal Diyarı Burası 14.00-15.00 Palyaço Tasarım Atölyesi

        24 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Akrobasi Gösterisi 14.00-15.00 Maske Tasarım Atölyesi

        25 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Zumba Kids 14.00-15.00 Kelebek Tasarım Atölyesi

        26 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Jonglör Gösterisi 14.00-15.00 Bardak Altlığı Yapım Atölyesi

        27 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Kültür Muhafızları 14.00-15.00 Çiçek Ekimi Atölyesi

        28 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Kukla Gösterisi 14.00-15.00 Mandaldan Notluk Yapım Atölyesi

        29 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Karagöz Hacivat Gölge Oyunu 14.00-15.00 Kalem Süsü Yapım Atölyesi

        30 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Masal Diyarı Burası 14.00-15.00 Takı Tasarım Atölyesi

        31 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Akrobasi Gösterisi 14.00-15.00 Kozalaktan Melek Tasarım Atölyesi

        1 Şubat 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 İllüzyon Gösterisi 14.00-15.00 Kirpi Yapım Atölyesi

        2 Şubat 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Balon Katlama Sanatı 14.00-15.00 Korkuluk Tasarım Atölyesi

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