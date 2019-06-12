Denizli'nin Bekilli ilçesinde, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen babanın öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt (60),kentteki bir özel bakımevinde kalan yakınlarını görmeye gittikleri sırada bir görevliyle kavga etti. Daha sonra ifade vermek üzere jandarma karakoluna doğru yola çıkan baba Kurt ve oğlu Özgür Kurt'un (40) bulunduğu otomobil, önü kesilerek Çamköy Mahallesi girişinde durduruldu. Baba oğul otomobilden indirilip feci şekilde darp edildi. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, durumu ağır olan oğlu ise hastanede tedavi altına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 6 Haziran'da yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, cinayet ve yaralama olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Bu arada jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, maktul Osman Kurt ile yaralanan oğlu Özgür Kurt'un kavga ettiği, Pamukkale ilçesindeki özel bir bakımevi çalışanı hemşirenin yakınları olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ekipler, zanlıların, olay günü telefonla aradıkları Osman Kurt'u, kendilerini jandarma olarak tanıttıktan sonra karakola çağırma bahanesiyle tuzağa düşürdükleri ve plakalarını çıkarttıkları 3 otomobille baba ve oğlunun yollarını kestiğini belirledi.