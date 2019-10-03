Enerji içeceklerinin başlıca kaynağı olan Taurin; kandaki tuz mineral dengesini sağlamaya yardımcı, nörolojik gelişme sağlayan bir amino asit türüdür. Kırmızı et balıklarda doğal olarak vardır. Fiziksel ve zihinsel performans artırıcı etkisi bulunur.

Taurin Nerelerde Kullanılır?

Diğer amino asitler gibi temel değil şartlı bir amino asittir. Temel amino asitleri gıdalardan ediniriz ancak taurini vücut oluşturur. Üretmediği durumlarda takviye olarak alınması gerekir. Anne sütünde taurin üretmediğinden, bebek mamaları artı taurin içerikli üretilir.

Taurin, besin desteği ve ilaç olarak konjestif kalp yetmezliği, yüksek kolesterol ve kistik fibrozis, viral hepatit tedavisinde kullanma alanı bulur. Ayrıca dikkat eksikliği, epilepsi, şeker hastalığı, otizm ve hiperkativite bozukluğu, retina sorunları ve alkolizm tedavisinde besin takviyesi olarak alınır.

Taurin Eksikliği

Taurin eksikliği sonucunda kalp rahatsızlığı üzerinde etkisi tam olarak netleşmemiştir. Göz hastalıklarında taurin eksikliği; retina dejenerasyonu ve görme kaybına yol açabilmektedir. Taurin, antioksidan etkisiyle serbest radikallere karşı kasları korumada yardımcıdır. Eksik olması halinde kas hasarı ve güç bozukluğu oluşabilir. Taurin eksikliği, dayanma gücünün düşmesine neden olur. Özellikle spor yapanlarda fazla ortaya çıkar.

Fazla Kullanımda Oluşan Yan Etkileri?

Yüksek dozda taurin alımı; özellikle enerji içeceği tüketilerek doz aşımı olabilir bu nedenle böbreklerde tahribat yaratır ve bozulmasına yol açar.

Çocuklar taurin takviyesi almamalıdır. Gelişimini olumsuz bir şekilde etkiler. Ve hamilelikte enerji içeceği almak fetüsün gelişimine zarar verir.

Kafein hassasiyeti olanlar, kaygı ve bipolar bozukluk tedavisi görenler, depresyon, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar enerji içeceği tüketmemelidir. Fazla taurin takviyesi vereceği için sakıncalıdır.

Sürekli enerji içeceği içenlerde çarpıntı, kas seğirmesi, halüsinasyonlar görme ve halsizlik ortaya çıkar.