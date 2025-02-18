TAV 183 milyon avro net kâr açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın konsolide cirosu, geçen yıl, yüzde 27 artışla 1,7 milyar avroya yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, operasyonel ve finansal sonuçlar itibarıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarına dikkati çekerek, geçen yıl yüzde 11 büyümeyle 107 milyon yolcuya ve yüzde 13 büyümeyle 71 milyon dış hat yolcusuna hizmet verdiklerini aktardı.

Havalimanlarında faaliyet gösteren hava yollarının filo genişleme stratejileri, canlı seyahat talebi, yakıt verimliliği artan uçaklar sayesinde havacılığın daha erişilebilir hale gelmesi, küresel orta sınıfın genişlemesi ve uzayan yaz sezonunun, yolcu trafiğindeki büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer aldığını belirten Kaptan, "Artan elektronik ticaretin hacmi de hava kargo trafiğini desteklemeye devam etti. 2024'te güçlü trafik performansını kuvvetli finansal sonuçlara yansıtmayı başardık, ciromuz yüzde 27 artışla 1,66 milyar avro oldu. FAVÖK yüzde 27 artarak 489 milyon avroya ulaştı." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kaptan, havacılık sektörünün geleceğine duydukları güvenle 2021'de başlattıkları yoğun yatırım programını tamamlamaya yaklaştıklarını kaydederek, "2025 sonuna kadar, Almatı Havalimanı'nın satın alınması, DHMİ'ye yapılan peşin kira ödemeleri ve diğer yatırımlarımızı da içeren toplam yatırım büyüklüğümüz 2,5 milyar avroyu aşacak. Bu program sayesinde, imtiyazlarımızın FAVÖK'e göre ağırlıklandırılmış ortalama süresi 2019'da 9 yılken 2025 itibarıyla 32 yıla çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Almatı Havalimanı'nda yeni dış hat terminalini Haziran 2024'te açtıklarını hatırlatan Kaptan, terminal ve altyapı iyileştirmeleri için toplam 257 milyon avro yatırım yaptıkları bilgisini paylaştı. Kaptan, satın alma işleminden bu yana destinasyon sayısını neredeyse 2 katına çıkardıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"2025 itibarıyla yolcu trafiğinin de 2021'e kıyasla iki katına çıkmasını bekliyoruz. Bu hızlı büyümeyi desteklemek için 300 milyon avroya kadar ek hava tarafı yatırımı planladık ve detaylarını Nisan 2025 Yönetim Kurulu toplantımızın ardından paylaşmayı hedefliyoruz."