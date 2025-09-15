Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıktı

        Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıktı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 14:22 Güncelleme: 15.09.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 4 bin 500 yıllık keşif!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl gerçekleştirilen kazılarda, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen idoller bulundu.

        Mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış bu eserler, dönemin dini ve kültürel hayatına dair yeni ipuçları ortaya koyuyor.

        Kazılarda ayrıca, bir yapının ortasındaki ocağın çevresinde yan yana dizili yedi insan biçimli kil idol keşfedildi. Bu bulgu, üretim ve günlük yaşamın yanı sıra dini ritüellerin de ocakların etrafında gerçekleştirildiğini düşündürüyor. Tamamlanmamış seramik örnekleri ise dönemin üretim süreçlerini anlamaya olanak tanıyor.

        REKLAM

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından duyurduğu buluntularla ilgili yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

        “Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı. Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı’nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum.”

        Kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı’na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılması öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tavşanlı Höyük
        #Kütahya
        #4 bin 500 yıllık idoller
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurma kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurma kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!