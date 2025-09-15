Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıktı

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl gerçekleştirilen kazılarda, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen idoller bulundu.

Mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış bu eserler, dönemin dini ve kültürel hayatına dair yeni ipuçları ortaya koyuyor.

Kazılarda ayrıca, bir yapının ortasındaki ocağın çevresinde yan yana dizili yedi insan biçimli kil idol keşfedildi. Bu bulgu, üretim ve günlük yaşamın yanı sıra dini ritüellerin de ocakların etrafında gerçekleştirildiğini düşündürüyor. Tamamlanmamış seramik örnekleri ise dönemin üretim süreçlerini anlamaya olanak tanıyor.

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı.



🔹 Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı.

🔹 Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli… pic.twitter.com/wt5BiHZj2f — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 15, 2025

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından duyurduğu buluntularla ilgili yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı. Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı’nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum.”