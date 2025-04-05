Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir | Sağlık Haberleri

        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir

        Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, tavuk döner yedikten sonra yaşanan zehirlenmelere ilişkin, "Gıda zehirlenmesi 6-12 saat içerisinde ishal, kusma, mide bulantısı ve baş ağrısı belirtileriyle ortaya çıkıyor. Hızla doktora başvurmak lazım. Çünkü özellikle salmonella ölümle sonuçlanabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli’de 1 Nisan'da tavuk döner satılan işletmeden farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. 646 kişi müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, "Kocaeli Valiliği'nin açıkladığı 600'ün üzerinde yurttaşımız gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kaldı. Valiliğin açıklamasında, alınan numunelerin mikrobiyolojik kriterler tebliğine uymadığı söyleniyor. Bu duruma başta salmonella, E.coli, S.aureus, C.perfringens gibi bakterilerin yoğunluğu sebep olabilir" dedi.

        SOĞUK ZİNCİRE VE ÇAPRAZ BULAŞMAYA DİKKAT!

        Uğur Toprak, "Bakterilerin sebepleri ise personelin kişisel hijyeninin eksikliği, çapraz bulaşma olabilir. Tavuk eti bozulmuş olabilir. Soğuk zincir kırılmış olabilir. Bazı dükkanların önüne sabahtan tavuk etini koyuyorlar, belli bir süre sonra alıyorlar geçen süre bozulmada etkili olabilir. Özellikle tavuk döner şişe takıldıktan sonra 24 saat içerisinde tüketilmesi lazım. Ayrıca ocağa takılınca da 12 saat içerisinde tüketilmeli. Keserken iş yoğun olabilir, hızlı hızlı kesip, ürün pişmeden sunulabilir. Yoğunluk yoksa da kesip, ürün tam pişmeden tezgahta bekleyebilir. Bunlar zehirlenmeye sebebiyet vermiş olabilir. Soğuk zincire ve çapraz bulaşmaya dikkat edilmeli" diye konuştu.

        BELİRTİLER GÖRÜLÜNCE HIZLA DOKTORA BAŞVURULMALI

        Tavuk dönerdeki zehirlenmelerde sıklıkla karşılaşan bir duruma da dikkati çeken Toprak, "Maalesef sıkça yapıldığını bildiğimiz bir konu var. Yapılıp satılan tavuk dönerden bazen bir miktar kalıyor. Ertesi gün için yapılan tavuk dönerin çiğ malzemesi, bir gün önce kalan tavuk dönerin üzerine takılıyor. Bu ciddi bir problem olabiliyor. Gıda zehirlenmesi 6-12 saat içerisinde ishal, kusma, mide bulantısı ve baş ağrısı belirtileriyle ortaya çıkıyor. Hızla doktora başvurmak lazım. Çünkü özellikle salmonella ölümle sonuçlanabilir. Çocuk ve yaşlılarda risk var. İzmir'de geçen aylarda kumpirden yaşlı bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bir tavuk dönerin fiyatına bakıp, bunu çok altında satılan ürünlere dikkat etmek gerekir. Denetimler sıklaştırılmalı. Tarım Orman Bakanlığı başta gıda mühendis sayısını arttırmalı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!