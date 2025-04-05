Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir

Kocaeli’de 1 Nisan'da tavuk döner satılan işletmeden farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. 646 kişi müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, "Kocaeli Valiliği'nin açıkladığı 600'ün üzerinde yurttaşımız gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kaldı. Valiliğin açıklamasında, alınan numunelerin mikrobiyolojik kriterler tebliğine uymadığı söyleniyor. Bu duruma başta salmonella, E.coli, S.aureus, C.perfringens gibi bakterilerin yoğunluğu sebep olabilir" dedi.

SOĞUK ZİNCİRE VE ÇAPRAZ BULAŞMAYA DİKKAT!

Uğur Toprak, "Bakterilerin sebepleri ise personelin kişisel hijyeninin eksikliği, çapraz bulaşma olabilir. Tavuk eti bozulmuş olabilir. Soğuk zincir kırılmış olabilir. Bazı dükkanların önüne sabahtan tavuk etini koyuyorlar, belli bir süre sonra alıyorlar geçen süre bozulmada etkili olabilir. Özellikle tavuk döner şişe takıldıktan sonra 24 saat içerisinde tüketilmesi lazım. Ayrıca ocağa takılınca da 12 saat içerisinde tüketilmeli. Keserken iş yoğun olabilir, hızlı hızlı kesip, ürün pişmeden sunulabilir. Yoğunluk yoksa da kesip, ürün tam pişmeden tezgahta bekleyebilir. Bunlar zehirlenmeye sebebiyet vermiş olabilir. Soğuk zincire ve çapraz bulaşmaya dikkat edilmeli" diye konuştu.