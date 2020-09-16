Tavuğun kanat kısımlarını bazı kişiler daha çok severler. Tavuk kanatları sosa batırılıp pişirilirse çok daha lezzetli olur ve nar gibi kızarırlar. Siz de akşam menüsüne bu kızarmış görüntüyü ve lezzeti elde etmek için kolları sıvayalım. Hemen tarifine geçelim.

Sos İçin Gereken Malzemeler:

Yarım çay bardağı süt

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber

Pul biber

İki diş sarımsak

Kekik

Sos Yapılışı:

Sarımsağı rendeleyip, sos için tüm saydığımız diğer malzemeleri karıştırma kabına alarak iyice karıştıralım.

Tavuk kanatları bu sosa bulayarak buzdolabında dinlendirirseniz çok daha lezzetli olur.