Tavuk suyu çorba tarifi

Akşam yemeği için tavuk haşlayıp suyunu atmayanlardansanız. Tavuk Çorbası tüm hastalıklara şifa veren sihirli anne yemeğidir. Özellikle kışın gribe yakalandığımızda bol limonla ve acı kırmızı biberle yiyerek sizi hastalıklara karşı korumaya alır. Bin bir seçeneği olan tavuk suyuyla çorba nasıl yapılır diye soranlardansanız işte sizlere sağlık deposu yedikçe insanın içini ısıtan Tavuk Suyu Çorba tarif.

Tavuk Suyu Çorba İçin Malzemeler:

1 adet Tavuk budu

1 adet tavuk göğsü

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kuru soğan

Yarım Çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı tel şehriye

Tavuk Suyu Çorba Nasıl Yapılır?