Tavuklu pilav okunan mevlitlerden sonra, misafirlere ikram edilen başlıca yemek çeşididir. Yanına bir de ayran ve baklava ile mevlit menüsü tamamlanmış olur. İri pirinçten tane tane yapılmış tavuklu pilavın lezzetine doyum olmaz. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun…

Tavuklu Pilav Malzemeler:

500 gram tavuk göğüs eti

2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı şehriye

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı kaynamış su

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 (yarım) tatlı kaşığı karabiber

Tavuklu Pilav yapılışı:

İlk olarak tavuklarımızı haşlamak için tencereye koyuyoruz ve üzerini bir parmak geçecek şekilde su ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz.

Haşlanan tavuklarımızı soğuması için kenara alıyoruz.

Biraz soğuduğunda tavuklarımızı tetikleyeceğiz.

Bu sırada pirinçlerimizi de ılık suya koyup nişastasının çıkmasını bekliyoruz.

Pilav tenceresine yağımızı ekleyip eridiğinde şehriyelerimizi kavuruyoruz.

Şehriyelerin rengi değişip, kokusu çıktığında pirinçlerimizi de ekliyoruz ve 5-10 dakika kadar daha kavuruyoruz.

Daha sonra pirincimizin üzerine tiftiklendiğimiz tavuğumuzu ekliyoruz.

1 bardak tavuk suyu ve 2 bardak kaynamış suyunu da ekledikten sonra tuz ve karabiberi de ilave edip bir kere karıştırıyoruz ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.

Ben pilav pişirirken çok fazla karıştırmıyorum size de böyle tavsiye ederim.

Pilavımız suyunu çekip tane tane olduğunda ocağın altını kapatıp, kapağın üzerine demlenmesi için bezle örtüyoruz.

Servis yaparken havluyu alarak afiyetle pilavımızı yiyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pilavı pişirirken, tavuk suyu kullanırsanız daha lezzetli olur.

Eğer tavuk suyunuz yok ise tamamını sıcak su kullanarak da yapabilirsiniz.

Pilavını demlenmeye bırakmanız lezzetini olumlu yönde etkileyecektir.