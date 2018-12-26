Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da parlamento yapılan oylamayla esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay verdi. Bir milletvekili, bunu Tayland halkına yılbaşı hediyesi olarak değerlendirdi. Eğlence için kullanımı hala yasak olan esrar, 1930'larda yasaklanana kadar Tayland'da geleneksel bir ilaç olarak kullanıldı.

Ulusal Yasama Meclisinde marihuananın ve ağrı kesici özelliğe sahip tropik kratom bitkisinin lisanslı tıbbi kullanımına izin veren yasa değişikliği, 166 oyla kabul edildi. Oylamada 13 milletvekili çekimser kaldı.

Güneydoğu Asya ülkeleri uyuşturucu kullanımı veya bulundurma konusunda dünyanın en ağır cezalarına sahip. Bununla birlikte Tayland tıbbi esrar alanlarına izin veren ilk ülke oldu.

Kamuoyu yoklamaları, halkın değişikliğe destek verdiğini ortaya koymuştu.

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